Danilo Gentili diz que pensou em sair do SBT após ter ficado abalado com a demissão de Léo Lins

31/10/2022 | 18:10



É eita atrás de vixe! Danilo Gentili entregou que já pensou em deixar o SBT logo depois que rolou toda aquela polêmica com Léo Lins em julho deste ano. Durante bate-papo no Flow Podcast, o apresentador contou que ficou abalado com a demissão do colega de seu programa, The Noite, e também quis sair da emissora do Dono do Baú.

Para quem não lembra, o comediante foi desligado do canal após fazer piada com uma criança que tinha hidrocefalia.

O Léo não foi demitido por causa de uma piada, não foi só uma piada, foi uma sequência de algumas coisas que rolaram. Vou confessar uma coisa que não confessei em lugar nenhum. Eu pensei em parar tudo e ir embora!, começou Danilo.

E completou:

É uma família o The Noite entendeu? Comediante é tudo disfuncional, comediante é tudo maluco! A minha família são esses caras que trabalham comigo e quando isso rolou eu fiquei muito chateado, é igual perder um irmão.