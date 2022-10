Filho do ator de O Incrível Hulk morre aos 25 anos de idade

31/10/2022 | 18:10



Nesta segunda-feira, dia 31, foi anunciado que Cormac Roth, filho do ator Tom Roth, morreu de câncer aos 25 anos de idade. Apesar do pronunciamento ter sido publicado neste dia, a morte de Roth ocorreu no dia 16 de outubro.

O comunicado contou com declarações ao guitarrista:

Por mais rebelde que fosse, Cormac também era a personificação da bondade. Uma alma gentil que trouxe tanta felicidade e esperança para aqueles ao seu redor. A dor vem em ondas, assim como as lágrimas e risos quando pensamos naquele lindo menino ao longo dos 25 anos e 10 meses que o conhecemos. Uma criança irreprimível e alegre e selvagem e maravilhosa. Apenas recentemente um homem. Nós o amamos. Vamos carregá-lo conosco aonde quer que formos.

O jovem que, além de tocar guitarra, era compositor, foi diagnosticado com tumores de células germinativas em novembro de 2021. Seu pai é famoso na indústria de Hollywood dos anos 90, tendo trabalhado em O Incrível Hulk, Cães de Aluguel e, até mesmo, Rob Roy - A Saga de uma Paixão, filme no qual foi indicado ao Oscar.