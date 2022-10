Evan Peters, intérprete de Jeffrey Dahmer, diz que incorporou o papel do canibal por meses

31/10/2022 | 17:11



Evan Peters se mostrou, mais uma vez, dedicado e talentoso dando outro grande passo na carreira. Para interpretar o assassino em série Jeffrey Dahmer, em Dahmer: Um Canibal Americano, ele contou que incorporou o personagem mesmo após o fim das gravações.

Peters viveu na pele do homem que ficou conhecido como Monstro de Milwaukee por conta dos assassinatos sangrentos e bizarros. Na trama, ele imita até mesmo os trejeitos do serial killer, apresentados em entrevistas e registros do criminoso. Para isso, o artista passou meses se preparando. Segundo a revista Variety, ele contou:

- Eu realmente fiquei pensando se deveria ou não fazer isso. Eu sabia que seria incrivelmente sombrio e um desafio incrível, disse ele.

Evan ainda revelou que quando recebeu os roteiros, viu as entrevistas reais de Dahmer para mergulhar na psicologia daquele indivíduo com comportamentos extremos. O ator de American Horror Story também explicou que carregou pesos de chumbo e palmilhas elevadoras nos sapatos por dez meses - onde apenas seis contavam com filmagens - para andar do mesmo jeito que Dahmer.

- Eu basicamente fiquei no personagem, por mais difícil que fosse, por meses.

Segundo o ator, o assassino tinha costas muito retas e andava sem usar os braços, então devia fazer o mesmo. O astro imergiu tanto no papel que até usava as roupas de Dahmer, incluindo acessórios, o tempo todo.

- Eu queria que todas essas coisas externas, fossem uma segunda natureza para mim quando estávamos filmando, então assisti a muitas filmagens e também trabalhei com um treinador de dialeto para baixar minha voz. A maneira como [Dahmer] falava era muito distinta e ele tinha seu dialeto. Então eu também criei uma composição de áudio de 45 minutos que foi muito útil. Eu a ouvia diariamente na esperança de aprender os padrões de fala dele e, na verdade, na tentativa de tentar entrar na mente dele e entender isso a cada dia que estávamos filmando.

Niecy Nash, a atriz que vive a vizinha de Dahmer na série, viu que a estrela principal estava dedicado ao extremo, chegando a se preocupar com a saúde mental do colega.

- Eu queria respeitar isso e queria mantê-lo ali. Eu rezei muito por você, de verdade, porque isso é pesado. E quando você fica [no papel] e está preso ao material, como osso e medula, sua alma fica perturbada em algum momento. E eu podia vê-lo ficando cansado. Eu apenas disse: Bem, vou me certificar de mantê-lo em minhas orações, porque isso é muito e ele quer fazer direito, confessou.