Perdeu tudo? Kanye West poderá faturar menos após falas antissemitas

31/10/2022 | 17:11



Vivendo de aluguel? Além de ser conhecido pelas músicas e influência na moda, Kanye West se tornou um dos assuntos mais falados das redes sociais por fazer declarações para lá de polêmicas. Recentemente, o cantor usou uma camiseta dizendo Vidas Brancas Importam, famosa entre os manifestantes da supremacia branca, além de fazer comentários antissemitas, o que deixou boa parte dos famosos - e dos internautas - chocados.

Contudo, não foram só eles que acharam as atitudes de Ye absurdas. Muitas marcas, como a Adidas e Balenciaga, decidiram encerrar parcerias e patrocínios com o artista. Inclusive, alguns shows do rapper também estão sendo cancelados.

Por conta disso, segundo o Page Six, Kanye corre o risco de passar por uma crise financeira. Isso porque, sem as parcerias, o cantor terá que se manter com cinco milhões de reais por mês provenientes dos royalties de suas músicas.

Comeback?

Uma fonte ainda disse ao site que acredita que Ye possa se reerguer:

- Ele foi vencedor do Grammy tantas vezes e tem tantos seguidores que seus álbuns ganham disco de platina instantaneamente.