Kate Middleton deixa escapar fotos inéditas da família durante vídeo

31/10/2022 | 17:10



Intencional ou sem querer? Kate Middleton mostrou que gosta de manter as recordações da família sempre por perto. Em recente vídeo, a Princesa de Gales apareceu sentada em um sofá para falar sobre a Semana de Conscientização sobre Vícios e deixou à mostra fotos de momentos íntimos com os filhos e o marido.

Os três porta-retratos dispostos em uma mesa atrás dela, como reportou a People, exibia Príncipe William, George, Charlotte e Louis posando para as lentes. O clique dos cinco reunidos já é conhecido na web, mas os outros dois foram uma novidade para os fãs da família real.

Na primeira foto, William está com Kate no Paquistão, em outubro de 2019. Nela, um sorri para o outro enquanto usam chapéus de penas tradicionais da parada de Kalash. A segunda imagem retrata o primeiro dia de aula de George e Charlotte em Thoma's Battersea, em setembro do mesmo ano. Os irmãos estão um ao lado do outro usando o uniforme da instituição. Inclusive, a foto foi tirada pela própria mãe coruja.