São Paulo libera e Arboleda vai ao Equador se aprimorar para a Copa do Catar

31/10/2022 | 16:50



O zagueiro Robert Arboleda está em reta final de recuperação física após cirurgia para reconstrução dos ligamentos do tornozelo esquerdo, há pouco mais de quatro meses. Peça importante no esquema do técnico Gustavo Alfaro, o jogador viu o São Paulo aceitar sua liberação para terminar os trabalhos no Equador, de olho na Copa do Mundo do Catar.

Arboleda jamais disputou uma Copa e chegou a ser descartado da competição de 2022 após a grave lesão sofrida em junho, em clássico com o Palmeiras. Após cirurgia bem-sucedida, teve sua recuperação abreviada e agora corre para estar à disposição de seu país daqui 20 dias - faz o jogo de abertura contra o Catar.

"Após solicitação de Gustavo Alfaro, técnico da seleção equatoriana, em contato com Rogério Ceni, o zagueiro Arboleda foi liberado para viajar ao seu país nesta segunda-feira e lá finalizar a recuperação física após cirurgia no tornozelo esquerdo", informou o São Paulo.

"Sem atuar desde 23 de junho, Arboleda busca ser convocado para sua primeira Copa do Mundo e nos últimos dias vinha sendo acompanhado no CT por um fisioterapeuta do Equador", seguiu o clube.

O defensor já realizava algumas atividades com os companheiros de São Paulo no gramado do CT da Barra Funda há cinco dias, ainda leves e sem a presença de todos, e está com esperança de ficar à disposição.

Sem Arboleda, Ceni comandou o São Paulo na última atividade antes eu confronto direto com o Atlético-MG, no Morumbi. O treinador terá muitos desfalques na partida que vale a sexta posição no Brasileirão: os laterais-direitos Igor Vinícius e Moreira, os zagueiros Miranda e Diego Costa, e os atacantes Alisson, Nikão e Caio.

O técnico mais uma vez focou em finalizações, além de trabalhar um 11 contra 11 para ensaiar situações de jogo que imagina ter diante dos mineiros, no Morumbi.