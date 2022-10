Galpão da Ceasa, no Rio, tem incêndio, saques e tiros para o alto

31/10/2022 | 16:28



Saques e tiros para o alto marcaram um incêndio que atingiu na manhã desta segunda-feira, 31, a Ceasa, principal centro de distribuição de hortifrutigranjeiros do Rio. Bombeiros de pelo menos treze quartéis foram acionados para conter as chamas em quatro lojas do órgão de abastecimento, em Irajá, na zona norte carioca.

Algumas pessoas se aproveitaram da confusão para atacar depósitos e furtar produtos. Policiais militares foram acionados para conter os saqueadores. Houve disparos para o ar.

Até o início da tarde, havia fogo no local. Bombeiros seguiam combatendo as chamas. Incêndios ali são relativamente comuns, por causa da grande quantidade de material inflamável - como caixotes de madeira.