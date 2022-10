Jojo Todynho revela que não dormiu após passar muito mal

31/10/2022 | 16:11



Após anunciar o fim do seu casamento com Lucas Souza e comemorar ao máximo o título do Flamengo no último final de semana, Jojo Todynho parece que pegou uma virose ou uma intoxicação alimentar.

Nesta segunda-feira, dia 31, a cantora contou nos seus Stories que não conseguiu dormir nada durante a madrugada após passar muito mal:

- Bom dia, gente. Gente, eu não sei se é virose ou se estou com alguma intoxicação alimentar, eu não dormi passando muito mal. Ontem, eu passei muito mal.

Em seguida, ela postou uma foto do seu cachorro e afirmou que estava sendo muito bem cuidado por seu pet:

Meu segurança está cuidando de mim, escreveu.