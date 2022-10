Graciele Lacerda conta que mudou rotina para tentar engravidar: - Vale a pena em todos os sentidos

31/10/2022 | 16:11



Parece que as coisas estão mudando! Graciele Lacerda contou em entrevista que está adaptando sua rotina para engravidar do amado, Zezé Di Camargo. A musa fitness de 41 anos de idade revelou que está fazendo trocas significativas em sua rotina alimentar e dando uma maneirada nos treinos, que antes focavam majoritariamente em musculação:

- Por conta da minha preparação para engravidar eu mudei muito a minha rotina alimentar e de treinos. Antes o meu foco era definição muscular, então pegava muito pesado na musculação, e por conta desse treino mais pesado a minha ingestão de carboidratos era um pouco maior. Como eu já treino a muitos anos, não existe nada que seja proibido, apenas a intensidade do meu treino que mudou. Antes o meu objetivo era ganhar músculos, diminuir o percentual de gordura. Hoje o meu foco é me manter saudável e ter disposição.

A companheira de Zezé também falou sobre a situação hormonal em que se encontra:

- Com o foco voltado para o tratamento, durante esse processo são muitos hormônios que acabam mudando um pouco o nosso corpo, passamos a ficar mais inchadas, retendo mais líquido e se não cuidar da alimentação de forma correta esses efeitos podem ser ainda piores. Por conta disso, tirei quase que por completo o açúcar, carboidratos refinados e industrializados. Hoje sou adepta da alimentação lowcarb e do jejum intermitente, que é uma alimentação mais limpa, com foco maior na ingestão de proteínas, e que me traz muitos benefícios desde que comecei a aplicar, auxilia no tratamento e na minha disposição no dia a dia.

Para a influenciadora, o fato de já levar uma vida mais saudável em todos os sentidos antes de tentar engravidar a ajudou a fazer essas mudanças

- No início o que senti um pouco de dificuldade foi tirar os carboidratos da rotina, pois nesse início é normal dar uma dor de cabeça, mas depois de uma semana já estava super adaptada. O segredo é não desistir, pois vale a pena em todos os sentidos.

A empresária também é dona do projeto Eduque Seu Peso, iniciativa que incentiva pessoas de maneira didática a emagrecerem de maneira saudável. No papo, ela ainda fala sobre o processo por qual os inscritos passam em tal programa.

- Quando passamos a fazer uma alimentação mais limpa, menos inflamatória, como é o caso da estratégia lowcarb, pode ajudar inclusive mulheres que tem problema de endometriose, ovário policístico. No Eduque Seu Peso, temos vários exemplos de mulheres que tinham dificuldade para engravidar por conta desses problemas e fazendo a estratégia, limpando e nutrindo o seu corpo da forma correta engravidaram naturalmente pouco tempo depois. E como eu já passei por uma cirurgia de endometriose, para mim é primordial ter esses cuidados. Quanto melhor for a sua alimentação, as chances de engravidar aumentam.