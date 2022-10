Michael Jackson dizia que Beyoncé tinha a mesma determinação que ele

31/10/2022 | 16:11



Não é todo mundo que pode! Mesmo com sua morte, Michael Jackson ainda continua sendo o Rei do Pop. Porém, com o passar dos anos, os internautas vivem tentando achar substitutos para o cantor. Em entrevista ao Entertainment Tonight, Prince Jackson enfatizou que o pai ainda é o detentor do título. Segundo ele, Michael acreditava que Beyoncé tinha a mesma determinação que ele.

- Pessoalmente, a primeira pessoa que vem em mente, é na verdade Beyoncé. Eu acho que a forma como ela aborda a música, e eu não a conheço pessoalmente, mas pelo o que eu vejo de um ponto de vista profissional ? e eu sei que meu pai idolatrava ela também quando ela estava apenas começando, então, ele meio que previu isso, se quiser falar assim. Ele viu o mesmo fogo e dedicação nela, e para mim, eu sinto que ela está no topo da lista.

Além de elogiar a famosa, o filho do astro do pop ainda falou sobre Harry Styles. Prince disse que ex-One Direction está fazendo muito sucesso com suas músicas, mas deixou super claro que não o considera como sucessor do pai.