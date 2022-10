Bolsas da Europa fecham em alta, apesar de avanço do CPI na zona do euro

31/10/2022 | 14:39



As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, com exceção de Paris, apesar de mais uma aceleração no índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na zona do euro. Leituras de Produto Interno Bruto (PIB) em diferentes países da região e indicadores da China também ficaram no radar, assim como notícias quanto a TotalEnergies e Credit Suisse.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,37%, a 412,26 pontos, às 13h57 (de Brasília).

A inflação ao consumidor na zona do euro subiu 10,7% neste mês ante setembro, na leitura preliminar da Eurostat. O resultado representou uma aceleração em relação a leitura anterior e ficou acima da previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal.

Casas de análise comentam que o dado deve alimentar as expectativas da ala hawkish do Banco Central Europeu, mas se dividem em qual a amplitude da próxima elevação de juros. O Commerzbank espera alta de 75 pontos-base (pb), enquanto o ING prevê uma de 50 pb, por exemplo. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,08%, a 13.253,74 pontos, e em Milão, o FTSE MIB avançou 0,55%, a 22.652,11 ponto.

Entre indicadores europeus, também foram monitorados o avanço trimestral de 0,2% do PIB na zona do euro no terceiro trimestre deste ano. Na Itália, a economia cresceu 0,5% e em Portugal, 0,4%, na mesma base comparativa.

Em Lisboa, o PSI 20 fechou com alta de 1,07%, a 5718,28 pontos, e em Madri, o IBEX 35 avançou 0,46%, a 7.953,30 pontos.

Analista na CMC Markets, Michael Hewson observa que os índices acionários europeus operavam sem sinal único mais cedo, limitados pelos resultados de dados da indústria chinesa. O movimentou mudou, porém, com a abertura em Wall Street. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,66%, a 7094,53 pontos, com destaque para alta de mais de 5% da International Airlines Group (IAG), controladora da British Airlines.

Ação da TotalEnergies teve alta de 0,93% em Paris, na esteira de descoberta de petróleo na área coparticipada de Sépia. O índice parisiense CAC 40, porém, teve queda de 0,10%, a 6266,77 pontos. Já os papéis do Credit Suisse Group ganharam 5,20%, na Bolsa da Suíça, após detalhes para levantar US$ 4 bilhões em capital para reestruturação.