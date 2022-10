Manifestantes contrários ao resultado das eleições interditam faixa do Rodoanel

Joyce Cunha e Heitor Mazzoco



31/10/2022 | 14:29



Ao menos 30 veículos estão parados para um protesto no Rodoanel Mário Covas, na altura do km 74, em São Bernardo, na tarde desta segunda-feira (31). Eles se manifestam por causa do resultado da eleição presidencial de domingo (30), quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL) por 50,9% a 49,1%. Eles aguardam a manifestação do presidente Bolsonaro.

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) está no local. De acordo com informações obtidas pelo Diário, o grupo ocupava duas das quatro faixas da rodovia. Até o momento, não há registro de ocorrência no local.

Major Daniele Priscila Nunes afirmou que os manifestantes estavam na Rodovia Anchieta e foram para o Rodoanel no começo da tarde desta segunda. "Pararam na Anchieta, que foi um ponto de partida, para chegarem ao Rodoanel. Conseguimos liberação de duas faixas. A gente acompanha para garantir a segurança dos usuários da Rodovia", disse.

Um manifestante ouvido pelo Diário disse que a intenção de bloquear vias é para "ter certeza de que a gente não foi roubado nas urnas", disse Carlos Alberto. "A gente se mobiliza por meio das redes sociais. A gente aguarda caminhões, carros, mais famílias, até o pronunciamento do presidente", afirmou.



Desde o resultado final do segundo turno das eleições, estradas foram bloqueadas em Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. Em vídeos que circulam nas redes sociais, os manifestantes pedem, por exemplo, intervenção militar.

Em nota, a SPMar, concessionária da rodovia, disse que o grupo começou a manifestação às 13h49 desta segunda.

Matéria em atualização.