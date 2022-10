Ator Lee Ji Han é uma das vítimas da festa de Halloween na Coreia do Sul

31/10/2022 | 14:27



O ator Lee Ji Han, da série A Daughter Just Like You e do filme Myung-dang, de 24 anos, foi uma das vítimas da festa de Halloween que ocorreu no sábado, 29, no bairro de Itaewon, em Seul, capital da Coreia do Sul, segundo a Billboard. A agência do artista, 935 Entertainment, confirmou sua morte nas redes sociais.

"É com o coração partido que comunico que o ator Lee Ji Han, um precioso membro da família, se tornou uma estrela no céu. Gostaria de expressar as minhas condolências aos familiares em profundo luto devido ao súbito falecimento do artista", escreveu a empresa em uma publicação no Instagram.

Mais de 150 pessoas morreram e outras 133 ficaram feridas ao serem esmagadas por uma multidão que avançava em uma rua estreita durante as festividades de Halloween. Essa foi a maior tragédia em tempos de paz na Coreia do Sul desde que a balsa Sewol afundou em 2014, matando mais de 300 pessoas.

Conheça Lee Ji Han

A primeira aparição de Lee Ji Han aconteceu no reality show coreano e competição de canto Produce 101. Sua audição contou com um cover da música Overdose, de EXO, e foi eliminado no quinto episódio do programa.

Depois, Lee Ji Han tentou carreira como ator e conseguiu o papel principal no webdrama coreano Today Was Another Nam Hyun Day.