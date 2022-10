Presidente da China parabeniza Lula e fala em trabalhar para elevar parceria

31/10/2022 | 14:12



O presidente da China, Xi Jinping, parabenizou nesta segunda-feira, 31, o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela sua vitória no domingo, 30, no segundo turno da eleição ao Palácio do Planalto, em mensagem repercutida pelo perfil oficial no Twitter da Embaixada chinesa no País.

Xi Jinping, que também foi recentemente eleito para um terceiro mandato presidencial inédito em seu país, disse estar "disposto a trabalhar" com Lula para "elevar, a partir de uma visão estratégica de longo prazo", a parceria entre as duas nações, de forma a trazer benefícios a ambos os países e seus povos.

O mandatário chinês ainda falou que atribui "grande importâncias" às relações com o Brasil, já que o País e a China são os "principais países em desenvolvimento e importantes nações emergentes", que "compartilham amplos interesses e responsabilidades comuns".

A ampliação da parceria com o Brasil pretendida por XI sucederia um passado de "esforços conjuntos dos governos e setores da sociedade", que desenvolveram uma relação bilateral "duradoura com cooperação em diversos campos e resultados frutíferos", completou o presidente chinês.