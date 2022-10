5 dicas para melhorar o seu desempenho nos games

Da Redação

O Brasil é o principal mercado de jogos da América Latina. De acordo com a Pesquisa Game Brasil (PGB), 74,5% da população brasileira considera-se gamer.

Esses dados reforçam a importância dos jogadores, de todos os níveis, se manterem atualizados. E, claro, de desenvolverem novas habilidades independente da modalidade de preferência.

“Além de ser uma grande potência de gamers, o Brasil também tem como característica um alto volume de jogadores mobile. Celulares e tablets costumam ser opções mais acessíveis, se comparados aos consoles (computadores e videogames), e também possuem a vantagem da pessoa poder jogar quando quiser”, afirma Marcos Dias, community manager de Afterverse, desenvolvedora do jogo PK XD.

O especialista em gestão de comunidades de pessoas jogadoras elencou algumas dicas preciosas para melhorar as skills em games e também no PK XD.

Evite muitos apps abertos

Para melhorar a performance do jogador dentro de jogos mobile ou no PC, é importante evitar rodar múltiplos apps enquanto estiver jogando. Diversos programas abertos podem atrapalhar a experiência em aparelhos com baixa capacidade de hardware ao dar play em partidas que precisam de mais processamento.

Perceba os incentivos do jogo

Jogos sempre incentivam os players de diversas maneiras, seja por meio de um gameplay, eventos, desafios ou interação entre diferentes personagens. O PK XD, por exemplo, incentiva o jogador a partir de recompensas que são entregues ao final de uma missão, ao subir de nível ou quando um minigame é finalizado.

“Isso faz com que o jogador continue evoluindo para conseguir mais recursos e assim conquistar itens melhores que vão ajudar na forma que querem se expressar no jogo”, comenta Marcos.

Atenção aos comandos!

Em jogos mobile, os comandos de ação ficam na tela de forma bem posicionada para facilitar a interação dos jogadores e é um padrão bem comum entre os jogos da categoria. Já no computador, é possível se movimentar por meio das teclas “WASD” e girar a câmera com o mouse, além de outras opções de atalhos que facilitam ações dentro do jogo.

Na versão desktop de PK XD, ações como apertar a letra “Q”, abre o chat e, o “Shift”, ativa o poder de armaduras que ajudam os jogadores a obterem um melhor desempenho nos jogos. Na maioria dos jogos é possível ver todas as teclas de atalho por meio do menu de configurações e controle.

Faça melhorias e salve as suas conquistas

Dentro do universo PK XD, o jogador que finaliza os minigames com o total de três estrelas, já consegue perceber evoluções no jogo, como a possibilidade de transformarem a decoração das casas e a conquista de alguns itens.

Nos demais jogos, com a evolução do personagem e do universo, o jogador também ganha recompensas que devem ser utilizadas e podem auxiliar no desempenho de missões e eventos futuros dentro do jogo.

“É importante lembrar que é essencial se registrar com um e-mail verdadeiro nos jogos para prevenir a perda de tudo o que você conquistou jogando”, alerta o especialista.

Fair play é essencial

O respeito aos outros jogadores é essencial. Independente do estilo ou da modalidade do jogo, é altamente importante que a comunidade tenha respeito e consideração pelas pessoas que estão na plataforma para se divertir e ter uma boa experiência. Caso existam comportamentos que não sejam adequados, de acordo com as políticas do jogo, o ideal é que a atitude seja reportada nos canais de denúncia.

“Quando o jogador evolui a maneira como desenvolvem as partidas e jogadas, passam a explorar o universo do jogo de outras formas. Por meio do role play, por exemplo, são capazes de experimentar e criar a própria narrativa dentro do universo do jogo sendo capaz de inspirar os players a explorar e descobrir diferentes formas de se divertir”, finaliza Marcos.