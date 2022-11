A arte da diagramação. Eles dão vida à notícia. Fazem história no Diário. Participaram da transição... ...da linotipia à informática.

Ademir Medici

Eder e Paulinho iniciaram no jornalismo ainda adolescentes e hoje consolidam carreiras na Editoria de Artes do Diário do Grande ABC. Formam na equipe que desenha, página a página, as edições do Diário.

Vieram meninos do Interior: Eder, natural de Araçatuba, 40 anos de casa; Paulinho, de São José do Rio Preto, de uma família de gráficos, a começar do avô, passando pelo pai e tios, entre os quais Antonio Devanir Leite, 23 anos como gerente industrial do Diário.

Eder e Paulinho vibram com o que fazem. Emocionam-se a cada edição. Ensinam que diagramar não é um trabalho mecânico. Competentes e humildes ao mesmo tempo.

“Fui eu que fiz esta página? Não acredito. Será que o leitor vai gostar”, exemplifica Paulinho ao programa “Memória na TV”, deixando claro que a última palavra é sempre de quem lê o jornal.

“O fotógrafo volta da rua, vibrando: eu tenho a foto! Aquilo nos estimula a caprichar numa linda página”, destaca Eder.

Diagramadores, ontem. Hoje verdadeiros artistas, designes gráficos. Assistam a entrevista. De fato, uma aula de jornalismo gráfico, desde a definição do que é diagramação, passando pela história das artes gráficas e chegando aos dias presentes, quando tudo é informatizado.

AMIGOS. Eder e Paulinho: uma pausa do cotidiano da Redação para contar a história e evolução da diagramação

EVOLUÇÃO. Da linotipo operada por Devanir Leite à fase do paste-up (antiga montagem de arte-final) e aos tempos modernos: eles participaram desta caminhada das artes gráficas

15º Congresso de História

Santo André, de 9 a 12 de novembro

A conferência de abertura tem como convidado o professor José de Souza Martins. Tema: “O lugar da memória e da história – A função repressiva do esquecimento”.

As reuniões serão no Auditório Heleny Guariba, ao lado do Teatro Municipal.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 1º de novembro de 1992 – ano 34, edição 8220

MANCHETE – Caixa único tem rombo de Cr$ 18 bilhões.

Dinheiro foi gasto pela Prefeitura de Santo André no sistema de gerenciamento de transporte coletivo da cidade.

Transporte onera Prefeitura; municipalização era meta do prefeito Celso Daniel.

Reportagem: Rafael Guelta.

HOJE

Dia Mundial do Veganismo

Dia do Sushi, no Brasil e no Japão

SANTOS DO DIA

Todos os santos. A festa de hoje é também a festa dos santos de nossos dias, essa numerosa multidão cujo testemunho vivo é fonte perene de renovação para a Igreja (J. Alves).

Cesário de Terracina

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itatiba (criado em 1857, quando se separa de Jundiaí) e Taciba (criado em 1954, quando se separa de Regente Feijó).

Hoje é também o aniversário de Piên, no Paraná. Fundado em 25 de janeiro de 1961, a instalação ocorreu no dia 1º de novembro do mesmo ano, quando se desmembrou de Rio Negro.

EM 1º DE NOVEMBRO DE...

1917 - Arlindo Marchetti nasce em Tabatinga (SP). Contador. Foi vereador na primeira legislatura da Câmara Municipal de São Caetano (1949-1952). Hoje nome de rua na cidade.

1922 – Antonio Ferreira dos Santos, o Ferreirinha, nasce em Valdas Flores, Portugal. Trabalhou na Rhodia. Foi vereador e prefeito de Santo André.

NOTA – Ferreira doou a esta página Memória duas coleções encadernadas do antigo ‘Jornal de Santo André’.

1942 – Entra em vigor o padrão monetário do cruzeiro no Brasil.

1972 – Diário do Grande ABC realiza o primeiro sorteio de um bolão sobre o futebol aberto aos leitores.