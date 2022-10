A região e os presidentes. Começa o Estado Novo. Eleições restabelecidas. O PSD com Dutra. Comícios ao ar livre.

Ademir Medici

1930

Acabava a República Velha dos coronéis. Iniciava-se longo período de ditadura. Washington Luiz, o que abria estradas, e coronel Saladino, prefeito de São Bernardo, caem.

1937

Marcou-se eleição para escolha do novo presidente da República. Seria em 3 de janeiro de 1938. Seria...

No Grande ABC, a sucessão presidencial era o prato mais forte. Uma ala apoiava o candidato de Getúlio, José Américo; outra defendia o nome de Armando Sales. Havia um terceiro pré-candidato, Plínio Salgado, menos cotado.

Não houve eleição. A 10 de novembro de 1937 Getúlio Vargas anunciou a implantação do Estado Novo. A eleição de 1938 estava cancelada. E a ditadura prosseguiria até 1945.

1945

O após-guerra veio encontrar, no Brasil, a ditadura do Estado Novo. Mas a imprensa já falava em reconstitucionalização. Caso do jornal “Borda do Campo”, editado em Santo André: “Depois de 15 anos de uma revolução política, 15 anos que nos valeram sofrimentos e experiências benéficas...” (cf. edição de 8-4-1945).

O PSD apoia a candidatura Dutra. Comícios outrora realizados em ambientes fechados passam a ser em praças públicas. Getúlio é deposto. E Eurico Gaspar Dutra vence o pleito realizado em 2 de dezembro de 1945.

1946

Dutra toma posse em 31 de janeiro, eleito pela coligação PSD-PTB.

1947

Em 7 de maio cancelou-se o registro eleitoral do PCB, com intervenção em 14 sindicatos. A CGTB (Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil) foi fechada.

Crédito da foto 1 – Acervo: Myrths Setti Braga (em memória)

GETÚLIO EM SÃO BERNARDO. Rua Marechal Deodoro. Dona Myrths identifica: Wallace Simonsen (de costas, à esquerda, em primeiro plano), governador Fernando Costa ao lado de Getúlio, José Setti, Dr. Gabriel Nicolau, Stefano Sabatini, Luchesi, Francisco Miele, Armando Setti, Plinio Ghirardello, José Pelosini, João Corazza, Bruno Pasin, padre Pedro Rigo, Marcondes Filho; ao centro, músicos da Corporação Carlos Gomes, de São Bernardo; ao fundo, alunas do Colégio Ítalo Setti e as irmãs Palotinas do Colégio São José

15º Congresso de História

Uma pauta em elaboração

O Consórcio Intermunicipal está concluindo a pauta do 15º Congresso de História do Grande ABC.

O evento ocorrerá pela terceira vez em Santo André, entre 9 a 12 de novembro.

Tema geral: “As múltiplas identidades do Grande ABC”.

As reuniões serão no Auditório Heleny Guariba, ao lado do Teatro Municipal.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 31 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1985

SANTO ANDRÉ – Prefeitura e Rede Ferroviária assinaram ontem (30-10-1972) contrato para a canalização do Córrego Carapetuba, entre as ruas Bernardino de Campos e Visconde de Taunay.

SÃO BERNARDO – Prefeitura inaugurou domingo (29-10-1972) o Serviço Funerário Municipal, à Rua Joaquim Nabuco, 180. Equipe: Antonio Nilo Rizzo, Antonio Octavio de Abreu, Tarciso Barbosa e Clarivalde Versolato.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 31 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8219

MANCHETE – Empresas vão comprar mais em Santo André.

Pelo programa “Santo André Primeira Opção”, empresas assinavam documento onde se comprometiam a realizar suas compras de materiais e serviços preferencialmente na cidade.

O programa foi criado pelo Fórum Permanente de Discussões, criado em 1991 pela Prefeitura.

“Uma forma de trazer divisas para o Município”, comentava Oswaldo Pellegrini, da Construtora Pellegrini.

Reportagem: Cleide Silva.

EM 31 DE OUTUBRO DE...

1932 - Narciso Ferrari nasce em São Caetano. Contabilista e economista. Historiador dos esportes. Foi presidente do São Caetano EC. Deixou um legado de fotos, documentos outros e saudades.

