Palavra do Leitor - 31 de outubro de 2022

31/10/2022 | 12:13



Tião Brasileiro

Fui à rodoviária de São Paulo buscar uma amiga. Fiquei sentado observando a movimentação dos viajantes. De repente um senhor bem velhinho sentou-se ao meu lado e puxou ótima prosa: O seu nome? Sebastião Silva, ou simplesmente Tiãozinho para os amigos. Quase não falei, deixei o Tiãozinho abrir o coração e soltar singelas palavras. Cidadão brasileiro, mãos calejadas, olhar profundo de humildade e sabedoria: "Moço, tenho 88 anos, sou analfabeto, jamais entrei em uma escola. Nunca conheci meus verdadeiros pais. Já enfrentei grandes dificuldades. Muitas pessoas fizeram-me sofrer, quase morri de tristeza. Deus, poderoso, não me deixou perder as esperanças e segui em frente! Hoje, estou velho, cansado, e muito doente. Sinto que meu tempo está no ''finzinho''. Acho que já vivi demais. Às vezes fico abismado e acuado, como bicho do mato. Não consigo entender pessoas letradas e bem informadas acreditando nos políticos que estão aí. Principalmente esses que estão com o nome sujo. Penso que o nosso povo está ficando pior que os políticos. O que será do nosso Brasil?" Tiãozinho deixou saudades e uma lição fenomenal para todos vocês que continuam apoiando ídolos de barro da classe política. Ainda é tempo de mudar essa consciência jumental!

Mário Sérgio - São Bernardo

Sidney Magal

É impossível ler a reportagem sobre o musical Sidney Magal: Muito mais que um Amante Latino (Cultura&Lazer, dia 29) e não querer ir muito assistir. Creio que não haja ninguém no Brasil que não tenha ao menos uma música do cantor e dançarino fluminense de que não goste. Seu gingado e seu ritmo são contagiantes. Espero poder me programar para assistir à peça na Capital até o dia 11 de dezembro.

Teresa de Fátima Vicks - Santo André

Flamengo -­ 1

Apesar das muitas polêmicas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Flamengo parece ter conquistado de maneira inquestionável a sua terceira Libertadores da América (Esportes, ontem). O que prova que a equipe carioca não precisa de ajuda externa para ganhar títulos. O elenco é de primeira e a estrela de Gabigol, o homem que definiu a partida, são os diferenciais desta geração, que fez o que a de Zico não fez: conquistou dois troféus da Glória Eterna.

Viviano Moreira Assis Silva - Diadema

Flamengo -­ 2

Como palmeirense que já saboreou o gostinho de conquistar o tricampeonato da Libertadores antes dos coirmãos cariocas, cumprimento o Flamengo pelo título conquistado em Guayaquil, no Equador, no sábado, contra o Athetico-PR. Dei-me conta aqui de que todo time grande brasileiro tem três destas taças em suas respectivas salas de troféu. Só estou triste porque o técnico Luiz Felipe Scolari, que fez história no Palmeiras e nos levou ao primeiro título, em 1999, desta vez perdeu a decisão.

Soraia C. Pêra - São Bernardo

Editorial

Foi muito feliz o autor do Editorial do Diário neste domingo importante para a democracia (Opinião, ontem). As palavras finais do artigo deveriam ser seguidas pelos vencedores do pleito, seja estadual ou nacional: "Não é segredo para ninguém que o Brasil chega ao fim do segundo turno dividido. Essa talvez seja uma das principais missões de quem vencer a disputa, pelo bem do Brasil. A partir de amanhã (hoje), não há mais eleições. E os brasileiros precisam olhar para a frente". Amém!

Danilo Soldan - Capital

Livros e armas

Sinto-me destroçado. Nunca imaginei que fosse assistir à triste sequência de capítulos da campanha eleitoral,que, felizmente, acabou ontem. Não pensava que viveria para ver uma disputa eleitoral baseada em Livros de um lado earmas do outro. Armas! Sim, independente do resultado que as urnas mostraram, metade do Brasil é apologista de objetos feitos única e exclusivamente para matar. Engana-se quem pensa que armas também são instrumentos de paz. Não! O instrumento mais eficaz para assegurar o pacifismo é a igualdade social. Pode pesquisar: os países mais pacíficos são exatamente os mais igualitários, onde todos têm oportunidades similares. E, geralmente, estas nações chegaram a tal patamar investindo em uma arma poderosíssima: os Livros.

Anselmo Brusquer - São Bernardo

TSE

É preciso repensar o papel do Tribunal Superior Eleitoral. Artigo do jornalista J.R. Guzzo, publicado no domingo em que o Brasil definiu seu futuro no Estadão, uma das minhas leituras indispensáveis ao lado deste nosso Diário, foi preciso: "O TSE não foi, como é sua obrigação, apenas um organizador neutro da campanha, da votação e da apuração. Deu a si próprio o direito inédito de mandar na eleição, e fez dela, basicamente, um inquérito policial em que o único indiciado foi um dos candidatos, o presidente da República". Até censura à imprensa ocorreu, o que é impensável para um País democrático. Internamente, as reações a tamanho autoritarismo foram poucas, mas a imprensa internacional -­ como The New York Times e Wall Street Journal ­- denunciou com todas as letras.

Sérgio Pinto - Santo André

Fim?

As eleições de 2022 ainda não acabaram. Ao menos em Ribeirão Pires, que no dia 11 escolhe o prefeito em pleito suplementar.

Silvia Santos - Ribeirão Pires