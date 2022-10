Após meses de boatos, Nicola Peltz reforça rumores de briga com a sogra, Victoria Beckham

31/10/2022 | 12:10



Parece que as brigas são reais! Nicola Peltz reforçou os rumores de uma suposta briga com a sua sogra, Victoria Beckham, durante uma entrevista ao The Sun.

A modelo marcou presença em um evento e após ser questionada sobre o assunto, ela afirmou que nenhuma família é perfeita. Ela ainda contou que Victoria não ligou para informar que não iria finalizar o seu vestido de casamento.

Uma fonte ainda afirmou ao The Sun, que a modelo teria tentado dar uma carteirada negociando o seu vestido em nome da família do marido, Brooklyn Beckham.

- A verdade é que eu realmente queria usá-lo [o vestido] e achei tão bonito que pedi para mãe de Brooklyn fazer isso para mim. E eu estava realmente animada para usá-lo. E acabei não usando, disse Nicola ao Sunday Times.

E, emendou:

- Victoria estava muito ocupada, e alguns dias se passaram e não me respondeu. Acho que ela pensou que porque eu estava no set, talvez ela não deveria me importunar, então ela ligou para minha mãe e disse que não poderia fazer o vestido, que seu ateliê (estúdio) não conseguiria fazer o vestido a tempo.

Vale pontuar que desde que o assunto veio a tona, ninguém da família Beckham se pronunciou. Eita!