SUS, o bom tem de ficar melhor

Antonio Carlos Lopes



31/10/2022 | 12:03



Regulamentada em 19 de setembro de 1990, a lei n° 8080 vei para consolidar e coroaracriaçãodoSistema Único de Saúde (SUS) e sua proposta de ofertar atendimento de qualidade à população brasileira. A ideia properará a partir de pressões de movimentos civis e sociais, tendo ápice em 1988, na Assembleia Constituinte, quando teve aprovada a inclusão de um capítulo exclusivo para a saúde em nossa Carta Magna, determinando que esta fosse universal, gratuita e de acesso igualitário.

Desde então, o SUS persegue sua missão originária, já tendo conquistado expressivos avanços para a saúde do país, ao oferecer uma ampla gama de serviços, sendo diversos reconhecidos internacionalmente.

Para além do atendimento direto em hospitais, postos e unidades de saúde, além da realização de exames e de procedimentos médicos, a rede pública está presente em programas de vacinação, visitas de agentes comunitários, vigilância sanitária, ambulância do SAMU, oferta de medicamentos, controle da água potável, doação de sangue, órgãos e de leite materno. São essenciais no dia a dia da sociedade.

Em um contexto de uma nação em que mais de 63 milhões de pessoas vivem na pobreza, o Sistema Único de Saúde apresenta carátercidadão e inclusivo,fornecendo meios de assistência e qualidade de vida em especial para os mais vulneráveis socialmente. Aliás, mesmo em regiões mais afastadas, onde instituições privadas não veem vantagem em atender, o SUS está presente no apoio às comunidades.

Por outro lado, mesmo diante de sua importância histórica e relevância, é necessário reconhecer as insuficiências e ausências, que não são poucas. O descompromisso de alguns gestores, corrupção e a falta de investimentos redundam em hospitais abarrotados, falta de equipamentos, medicamentos, equipe e dificuldades para marcar consultas e exames.

Falta, inclusive, incentivo e recursos para que os médicos atuem fixamente em regiões afastadas e menos favorecidas. A proposta de interiorizar a medicina é urgente, mas não pode ser verdadeiramente eficaz sem que haja um cuidado com a infraestrutura fornecida e a avaliação criteriosa dos profissionais que irão atender a população. Afinal, estamos falando de vidas.

Passadas mais de três décadas do SUS, é mister investir mais no setor como um todo, construir hospitais e postos de saúde, equipá-los, montar equipes multiprofissionais e valorizar os recursos humanos. Somente assim alcançaremos uma saúde verdadeiramente democrática e de qualidade para todos os cidadãos do país.

Antonio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.