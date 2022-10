Lewandowski diz que já esperava 'temporada dura' no Barcelona: 'É preciso tempo'

31/10/2022 | 11:54



O Barcelona vai a campo às 17 horas de terça-feira (horário de Brasília) para enfrentar o Viktoria Plzen, pela última rodada da fase de Grupo da Liga dos Campeões, em clima de desalento, pois está eliminado do torneio. A queda precoce foi um baque, mas Robert Lewandowski, principal reforço barcelonista desta temporada, já estava preparado para viver momentos duros quando assinou o contrato. Na avaliação dele, o torcedor precisa ter paciência enquanto o Barça se reconstrói .

"Obviamente, não estou feliz", disse o astro polonês em entrevista ao jornal catalão La Vanguardia. "O Barcelona deveria estar nas oitavas de final da Liga dos Campeões, mas, antes de vir ao Barcelona, eu já estava consciente de que a primeira temporada poderia ser mais dura do que deveria. Estamos em um processo de reconstrução que demanda tempo, temos que ser pacientes", completou.

Artilheiro do Campeonato Espanhol, com 13 gols em 12 jogos, Lewandowski marcou cinco gols na Liga dos Campeões, mas esse total foi anotado em dois jogos. Fez três na goleada por 5 a 1 sobre o Plzen, única vitória do Barcelona, na rodada de estreia, e mais dois no empate por 2 a 2 com a Inter de Milão. Com quatro pontos somados em três derrotas, um empate e uma vitória, o time não pode sair do terceiro lugar do Grupo C e está confirmado na disputa das eliminatórias da Liga Europa.

Para Lewandowski, um dos motivos das dificuldades apresentadas pelo Barça foi a quantidade de desfalques por lesões. "Foram momentos complicados porque tivemos que jogar várias partidas sem cinco ou seis jogadores. As baixas na defesa foram especialmente importantes, e isso nos fez perder a estabilidade. Estamos crescendo como equipe e paramos bruscamente", opinou.

Apesar da eliminação no torneio europeu, o Barcelona tem conseguido brigar pela ponta do Espanhol com o Real Madrid. Ocupa a segunda colocação, com 31 pontos, apenas um a menos que o rival madrilenho, líder da liga nacional.