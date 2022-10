Em nova montanha-russa de surf do SeaWorld, todos irão em pé

Redação

Do Rota de Férias



31/10/2022 | 11:55



O SeaWorld Orlando, nos Estados Unidos, anunciou que irá inaugurar uma nova atração no segundo trimestre de 2023. Batizada de Pipeline: The Surf Coaster, a montanha-russa será a primeira “estilo surf” do mundo.

Nova montanha-russa do SeaWorld Orlando

O veículo da Pipeline simulará uma prancha de surf e oferecerá uma experiência imersiva desde o primeiro momento, já partindo em alta velocidade. As travas de segurança permitirão que os visitantes fiquem em uma posição como se estivessem surfando. Os aventureiros sentirão muita adrenalina ao deslizarem por uma onda gigante enquanto os assentos se movimentarão para cima e para baixo, deixando a experiência ainda mais realista.

O trajeto de 880 metros incluirá várias curvas, cinco momentos de airtime (sensação de ausência de peso), uma inversão inovadora que imita uma onda e terá duração de um minuto e 50 segundos.

A montanha-russa atingirá a velocidade máxima de 96km/h e subirá a até 33 metros de altura. Os visitantes deverão ter a altura mínima de 1,37 metros para participar.

A atração está sendo projetada pela Bolliger & Mabillard Consulting Engineers, Inc baseada na Suíça.

