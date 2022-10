Em semana decisiva, Medvedev e Aliassime sobem no ranking da ATP

31/10/2022 | 11:44



Em uma semana decisiva para o ranking da ATP, o russo Daniil Medvedev e o canadense Felix Auger-Aliassime são os destaques da atualização desta segunda-feira. O tenista da Rússia voltou ao Top 3, enquanto Aliassime ganhou um posto e colocou em situação favorável para selar a classificação ao ATP Finals, principal torneio desta reta final da temporada.

Medvedev ganhou uma posição no embalo do título do Torneio de Viena, conquistado no domingo. Ele desbancou o norueguês Casper Ruud para o quarto posto. Dependendo do seu desempenho no Masters 1000 de Paris, nesta semana, e no ATP Finals, último torneio da temporada, Medvedev pode terminar o ano na vice-liderança do ranking.

Aliassime, por sua vez, subiu uma posição e aparece agora em oitavo lugar após ter sido campeão do Torneio de Basileia, no domingo. O canadense e o russo Andrey Rublev, que caiu uma posição na atualização desta segunda, são os favoritos a ficar com as duas últimas vagas no ATP Finals, que reúne os oito melhores da temporada.

No ranking do ano, que leva em conta apenas os pontos conquistados desde janeiro, Aliassime aparece no sexto posto, enquanto Rublev é o sétimo. O americano Taylor Fritz e o polonês Hubert Hurkacz, em oitavo e nono lugares na lista do ano, respectivamente, também tem chances de classificação.

Por isso, o Masters de Paris se tornou tão importante para a definição das vagas restantes no ATP Finals, que será disputado entre os dias 13 e 20 de novembro, em Turim, na Itália. Os tenistas já garantidos na competição são os espanhóis Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, o próprio Medvedev, Ruud, o grego Stefanos Tsitsipas e o sérvio Novak Djokovic, que é apenas o 10º colocado do ranking do ano, mas tem vaga assegurada por ser campeão de Grand Slam na temporada - levantou o troféu em Wimbledon.

FEMININO

A atualização desta segunda não foi positiva para as tenistas brasileiras. Beatriz Haddad Maia foi a única que não perdeu posições. Ela sustentou o 15º lugar, enquanto Laura Pigossi perdeu três postos e aparece em 106º. Carolina Meligeni caiu seis colocações e figura em 188ª. E Gabriela Cé despencou 10 lugares, para o 296º.

O Top 10 feminino não sofreu alterações, após uma semana de torneios de menor expressão. As tenistas de elite se preparam na semana passada para o WTA Finals, que conta com as oito melhores atletas e as oito melhores duplas do ano, em Fort Worth, nos Estados Unidos, a partir desta segunda-feira.

Bia Haddad vai disputar pela primeira vez o prestigiado torneio, nas duplas, ao lado da casaque Anna Danilina.

Confira o Top 10 do ranking masculino de tênis:

1º - Carlos Alcaraz (ESP), com 6.730 pontos

2º - Rafael Nadal (ESP), 5.810

3º - Daniil Medvedev (RUS), 5.655

4º - Casper Ruud (NOR), 5.510

5º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 5.035

6º - Alexander Zverev (ALE), 4.360

7º - Novak Djokovic (SER), 4.320

8º - Felix Auger-Aliassime (CAN), 3.725

9º - Andrey Rublev (RUS), 3.685

10º - Hubert Hurkacz (POL), 3.220

Confira a lista das 10 melhores do mundo no feminino:

1º - Iga Swiatek (POL), com 10.335 pontos

2º - Ons Jabeur (TUN), 4.555

3º - Jessica Pegula (EUA), 4.316

4º - Coco Gauff (EUA), 3.271

5º - Maria Sakkari (GRE), 3.121

6º - Caroline Garcia (FRA), 3.000

7º - Aryna Sabalenka (BEL), 2.970

8º - Daria Kasatkina (RUS), 2.935

9º - Veronika Kudermetova (RUS), 2.795

10º - Simona Halep (ROM), 2.661