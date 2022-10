Sylvester Stallone fala sobre quase ter se divorciado de Jennifer Flavin: - Foi uma época muito tumultuada

31/10/2022 | 11:11



Em entrevista ao Sunday Times, Sylvester Stallone abriu o coração ao falar sobre quase ter se divorciado de Jennifer Flavin após 25 anos de casamento. O casal havia decidido pela separação, mas voltou atrás apenas um mês após a decisão.

- Vamos apenas dizer que foi uma época muito tumultuada. Houve um despertar do que era mais valioso do que qualquer coisa, que é o meu amor pela minha família. Tem precedência sobre o meu trabalho, e essa foi uma lição difícil de aprender.

Ao se aprofundar sobre a relação com a família, o ator revelou que está correndo atrás do tempo perdido para tentar se reconectar com os cinco filhos.

- Eu não prestei atenção suficiente quando eles estavam crescendo. Eu era tão orientado para a carreira, e agora eu digo: OK, eu não tenho muito caminho pela frente, e eu quero começar a perguntar a eles sobre suas vidas.

Sobre as filhas Sophia, Sistine e Scarlet, frutos do casamento com Jennifer, Sylvester revelou que está empenhado em manter uma boa relação.

- Eu pergunto a eles sobre o dia deles, e eles começaram um pouco monossilábicos. Então ouvi um dizer: eu estava pensando em você. Oh meu Deus. Eu nunca ouvi isso antes na minha vida. Quando uma filha sabe que você se importa, ela está lá para sempre.

O astro também disse que os filmes de ação mudaram radicalmente quando se tornou possível colocar velcro nos músculos, mas ainda é um defensor de exercícios físicos, apesar das operações e tratamentos que precisou realizar ao longo dos anos.

- Não faça suas próprias acrobacias, essa é a moral disso. Mas os efeitos especiais se tornaram mais importantes do que a pessoa. A vida é uma questão de administrar sua surra. É por isso que sempre fui fã de lutadores derrotados. O boxeador invicto? Não estou interessado.