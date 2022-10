Jovem de 28 anos que comemorava vitória de Lula é assassinado

31/10/2022 | 10:35



Um jovem de 28 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas, após serem baleadas no bairro Nova Cintra, zona oeste de Belo Horizonte, na noite deste domingo, 30, quando celebravam a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na eleição de segundo turno.

De acordo com a Polícia Militar (PM) mineira, o acusado pelo crime passou atirando de forma aleatória no local, onde as pessoas comemoravam a vitória petista. A PM não confirma que o crime tenha sido cometido por motivação política.

A polícia divulgou somente o nome do jovem morto, Pedro Henrique Dias. O atirador e as outras três vítimas não tiveram as identidades divulgadas.

Preso logo após os tiros, o acusado disse aos policiais militares que tinha passado o domingo bebendo e, à noite, após a divulgação do resultado, saiu pelo bairro para caçar "traficantes", que atuavam na região e teriam "o costume de ficar comercializando drogas em um beco".

O atirador afirmou que, ao sair de sua casa, viu pessoas que estavam na rua e teria atirado "aleatoriamente", atingindo a primeira vítima: uma mulher de 40 anos. Ferida, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste.

Ainda de acordo com a corporação, o atirador, após isso, correu por uma rua, quando, chegando até a avenida Tereza Cristina, movimentada via da região, avistou as pessoas comemorando a vitória de Lula, em frente a uma garagem, que funcionava como uma espécie de bar. Assim que percebeu a movimentação, o acusado fez novos disparos, desta vez contra as pessoas que estavam na garagem.

Os tiros atingiram Pedro Henrique, de 28 anos, uma mulher de 47 e um adolescente de 12, que foram encaminhados para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. Pedro Henrique morreu no hospital.

De acordo com a polícia, o acusado tentou fugir depois de atirar nas pessoas, mas foi preso após algumas buscas de equipes da PM na região. Para os policiais, o atirador declarou que necessita tomar medicamentos controlados, mas que não estava fazendo uso desses remédios nos últimos dias.

Duas armas de fogo foram apreendidas com o atirador: uma pistola calibre 9 mm e outra calibre 380, além de cartuchos de munição e uma faca de cozinha. O homem confessou que teria outra arma em casa. A polícia foi até o local, encontrou outra arma de fogo e mais 500 munições, que também foram apreendidas.