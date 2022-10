Grande ABC começa atualização de placas em vagas para idosos

Renan Soares

Especial para o Diário



31/10/2022



Os símbolos que representavam os idosos por meio do ícone de uma pessoa com bengala, em vagas e placas de estacionamentos públicos, estão com os dias contados no Grande ABC. Os novos pictogramas ­– representações de algo por meio de figuras ­–, para pessoas com 60 anos ou mais, foram regulamentados através de nova resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Agora, as 817 vagas exclusivas para a população da faixa etária na região terão o desenho modificado para um personagem em pé, com a indicação 60+ ao lado.

A nova sinalização terá de ser feita neste padrão, com prazo para regularização de cinco anos, ou seja, até 2027, todos os municípios brasileiros terão que se adequar a nova regra. A substituição pode ser gradativa ou sempre que houver necessidade de manutenção de uma das placas das vias públicas. Para o secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro, a resolução 965/22 do Contran –­ que entrou em vigor em 1º de junho deste ano –­ trouxe uma mudança importante.

"Uma alteração necessária nos pictogramas utilizados nas vagas de estacionamentos para idosos. O modelo anterior trazia a imagem de um senhor curvo, que fazia uso de bengala, o que remetia a uma pessoa com dificuldade de locomoção. Não é essa a regra que verificamos no País hoje. A proposta foi atualizar a sinalização, com o símbolo de uma pessoa e o 60+, refletindo assim uma população cada vez mais ativa", destaca o secetário nacional.

Duas cidades da região já iniciaram o processo de troca nos estacionamentos rotativos. Em Santo André, com 268 vagas, a Prefeitura deu início às ações para a adequação no Jardim Santo André e na Vila Sacadura Cabral. Já em São Bernardo, que possui 284 vagas, as alterações das sinalizações verticais já foram iniciadas em locais com mais demarcações. Ambas afirmaram que todas as placas estarão atualizadas até o fim do prazo estabelecido. O Grande ABC tem quase 380 mil moradores com idade acima de 60 anos, equivalendo a cerca de 13,7% dos habitantes da região.

Para o sociólogo e consultor em segurança viária Eduardo Biavati, a medida não facilita diretamente, mas é simbólico para o público. "Tem a questão estética, que corrige uma visão muito defasada, mas não é apenas isso, a resolução busca dar mais rigor as penalidades de desrespeito ao direito da vaga dos idosos. Não facilita a vida deste público, vejo mais como um reconhecimento tardio. No trânsito estamos sempre em conflito, com pouco espaço para muita demanda," afirma o especialista.

PREPARAÇÃO

Segundo o artigo 41 do Estatuto do Idoso, é assegurada a reserva de 5% das vagas "as quais deverão ser posicionadas para garantir a melhor comodidade à pessoa idosa." Em São Caetano, existem estudos em andamento para desenvolver a atualização das 190 vagas. Em Diadema, que trabalha com estimativa de 50 marcações, o gabarito da pintura das placas está sendo elaborado para regularização das vagas existentes. Ribeirão Pires, com 25 espaços para estacionar, informou que a mudança será feita a longo prazo.

Na cidade de Mauá, idosos podem estacionar em qualquer vaga de estacionamento rotativo. Uma licitação está em andamento para substituição da empresa que operava o serviço de Zona Azul no município, sendo que um dos itens previstos no certame é a troca da sinalização pelo novo padrão. Com previsão de finalizar o processo até o fim do prazo, Rio Grande da Serra afirma que iniciou um estudo neste mês para revitalizar as vagasatuais de acordo com as novas diretrizes. O município não informou o número de locais para estacionar.