Expresso da linha 10 volta nesta segunda-feira (31), diz CPTM

31/10/2022 | 10:02



A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) promete retomar hoje (31) o Expresso da linha 10-Turquesa, que liga as estações Tamanduateí e Santo André, com parada única em São Caetano. A linha extra é oferecida nos dias úteis e nos horários de pico –­ das 6h às 9h30 e das 16h às 20h15.

"O serviço ficou suspenso para que fossem concluídas as obras nas plataformas das estações Utinga, Prefeito Saladino e São Caetano, principalmente a montagem da passarela metálica da estação São Caetano", disse a assessoria de imprensa da CPTM, por meio de nota.

O expresso foi interrompido no dia 13 de setembro. Na ocasião, a CPTM havia dito que o serviço retornaria no dia 1º de outubro, o que não ocorreu. A totalidade das obras nas estações deve ser finalizada até o fim deste ano.

Em toda linha 10-Turquesa no Grande ABC, a estação Prefeito Saladino não desembarca ou embarca passageiros no sentido Rio Grande da Serra. Isso porque a CPTM realiza obras no local. Para quem precisa parar na estação, deve seguir até a parada em Santo André (Celso Daniel) e voltar no sentido Capital.

Atualização: De acordo co ma equipe de reportagem, o serviço já está em funcionamento.

RIO GRANDE

No ano que vem, a CPTM ainda promete reforma na linha-10. A licitação para obras da estação em Rio Grande da Serra ocorrerá no primeiro semestre de 2023, segundo a companhia.

A cidade é a última parada da linha 10, que corta a região. Ainda sem detalhar prazos ou valores de investimento, o presidente da CPTM, Pedro Moro destacou anteriormente que a implantação de nova estrutura é necessária uma vez que a estação atual é tombada pelo patrimônio histórico.

"A construção de uma nova estação é fundamental para permitir a segregação das vias para passagem do trem de carga e outra para o trem de passageiros. A característica da atual estação, que é tombada pelo patrimônio histórico, não permite modificações complexas", explicou.

O novo projeto será implantado em local descolado 300 metros e integrado ao novo terminal rodoviário de Rio Grande da Serra, que será construído na Rua Prefeito Cido Franco, 230, na região central da cidade. Para o terminal rodoviário, foram anunciados R$ 2,7 milhões de investimentos previstos, recursos do governo estadual.

(Colaboraram Heitor Mazzoco, Lara Delon e Joyce Cunha)