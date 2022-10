Pernambuco tem 1ª governadora; PT segue à frente na Bahia

Da Redação



31/10/2022



A disputa de segundo turno para definir os governadores de 12 Estados, ontem (30), teve como principais destaques as vitórias de Raquel Lyra (PSDB) em Pernambuco, de Jerônimo (PT) na Bahia e de Eduardo Leite (PSDB) no Rio Grande do Sul. O caso mais emblemático é o de Raquel Lyra, ex-prefeita de Caruaru que venceu Marília Arraes (SD) em uma eleição histórica, pois pela primeira vez duas mulheres fizeram embate direto pelo inédito cargo de governadora do Estado.

Formada em direito pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), Raquel Lyra iniciou sua trajetória na política durante a primeira gestão do falecido ex-governador Eduardo Campos. Foi duas vezes deputada estadual e duas prefeita de Caruaru.

SUL

Já o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) foi eleito para voltar ao comando do Rio Grande do Sul pelos próximos quatro anos. O tucano derrotou o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL), que tinha o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) e venceu o primeiro turno com 37,50% dos votos, contra 26,81% de Leite.

Eduardo Leite, que foi eleito governador em 2018, voltará ao cargo depois de ter renunciado em 31 de março para tentar concorrer à Presidência, quando também anunciou que não disputaria novamente o governo. Derrotado nas prévias internas do PSDB em 2021 pelo então governador de São Paulo, João Doria, Leite não conseguiu avançar nas negociações do partido para se lançar ao Planalto, reconsiderou, e decidiu entrar na disputa por novo mandato ao governo.

BAHIA

O ex-secretário Jerônimo Rodrigues (PT) venceu o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo da Bahia ao garantir 52,53% dos votos válidos, contra 47,47% do neto do ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Com a vitória de Jerônimo, que nunca cumpriu mandato eletivo, o Estado terá o quinto mandato consecutivo do PT: Jaques Wagner governou o Estado de 2007 a 2015 e Rui Costa de 2015 até o momento.