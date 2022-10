Polarização no mapa dos eleitos

Da Redação



Na noite de ontem, a eleição terminou em 12 Estados que tiveram disputa no segundo turno para governador. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) se reelegeu ao derrotar Onyx Lorenzoni (PL), conseguindo 57,12% dos votos válidos, contra 42,88% do adversário. Em Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) amealhou 70,69% dos votos válidos enquanto o petista Décio Lima somou 29,31%.

No Sudeste, além de São Paulo (que teve a vitória de Tarcísio de Freitas), os capixabas reelegeram Renato Casagrande (PSB), com 53,80% dos votos, frente 46,20% de Manato (PL).

Entre os Estados da região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul elegeu Eduardo Riedel (PSDB) com 56,90%. Já o adversário Capitão Contar (PRTB), teve 41,10%.

No Nordeste, 52,33% dos alagoanos votaram em Paulo Dantas (MDB), já Rodrigo Cunha (União Brasil) teve 47,67%. Na Paraíba, João Azevedo (PSB) é reeleito com 52,21% dos votos, frente 47,49% de Pedro Cunha Lima (PSDB). Em Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB) é eleita governadora com 58,70%, à frente de Marília Arraes (SD), com 41,30%. Fábio Mitidieri (PSD) venceu em Sergipe, com 51,70% à frente do petista Rogério Carvalho, com 48,30%. Na Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) venceu a disputa contra ACM Neto (DEM), tendo 52,79% dos votos contra 47,21% do adversário.

Na região Norte, Wilson Lima (União Brasil) é reeleito no Amazonas com 56,66% dos votos, enquanto Eduardo Braga (MDB) obteve 43,34%, com 99,99% das apurações. Em Rondônia, outro reeleito: Coronel Marcos Rocha (União Brasil), com 52,47%, à frente dos 47,53% de Marcos Rogério (PL).

PANORAMA NACIONAL

No primeiro turno, foram eleitos 15 governadores. Com a eleição dos demais 12, o futuro presidente Lula (PT) terá o apoio de 10 governadores: Paulo Dantas (MDB-AL), Clécio Luís (SD-AP), Jerônimo Rodrigues (PT-BA), Elmano de Freitas (PT-CE), Renato Casagrande (PSB-ES), Carlos Brandão (PSB-MA), Helder Barbalho (MDB-PA), João Azevedo (PSB-PB), Rafael Fonteles (PTPI) e Fátima Bezerra (PT-RN). Porém, ele não terá o apoio de outros 13 governadores. São eles Gladson Cameli (PPAC), Wilson Lima (União Brasil-AC), Ronaldo Caiado (MDB-GO), Romeu Zema (Novo-MG), Eduardo Riedel (PSDB-MS), Mauro Mendes (União Brasil-MT), Ratinho Júnior (PSD-PR), Cláudio Castro (PL-RJ), Marcos Rocha (União Brasil-RO), Antonio Denarium (PP-RR), Jorginho Mello (PL-SC), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Wanderlei Barbosa (Republicanos-TO).

Quatro governadores estão indefinidos. Eduardo Leite (PSDB-RS), que recebeu um "apoio crítico" do PT na disputa no Rio Grande do Sul; Raquel Lyra (PSDB-PE), que não teve o apoio do PT no segundo turno da disputa estadual; Ibaneis Rocha (MDB-DF) atualmente apoia Jair Bolsonaro (PL), mas há uma tradição em Brasília de todos os governadores se alinharem com o presidente da República (até pela dependência financeira, em virtude do Fundo Constitucional), então, é incerto de que ele continuará na oposição e Fábio Mitidieri (PSD-SE), que chegou a produzir material de campanha afirmando que era apoiado por Lula, mas que foi "desautorizado" pelo próprio PT.