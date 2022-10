Gretchen comenta rumores de gravidez: Amaria estar grávida, mas não estou

31/10/2022 | 09:10



Gretchen usou as redes sociais para comentar os rumores recentes sobre ela. Mesmo aos 63 anos de idade, a cantora foi alvo de boatos de gravidez ao posar com a mão na barriga ao lado do companheiro Esdras de Souza.

Eu AMARIAAAAAA ESTAR GRÁVIDA. Mas não estou. Até porque não posso mais. Tenho 63 anos e há 10 já estou na menopausa. Então, vamos especular coisas reais. Seria lindo ser mãe de um filho de um homem tão incrível como o Esdras , mas a verdade é que amamos tirar fotos naquela pose. Beijinhos. Amo vocês.

A artista tem cinco filhos: Thammy, Décio, Sergio, Gabriel, Giullia, Jenny e Valentina.