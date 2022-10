Pacificação e trabalho

Do Diário do Grande ABC



31/10/2022



A democracia venceu ontem. As escolhas dos eleitores para que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) presida o Brasil e Tarcísio de Freitas (Republicanos) governe São Paulo devem colocar um fim às desconfianças que pairam sobre a lisura e a eficiência das urnas eletrônicas. Comprovou-se que o sistema é seguro e ágil. Página virada. Agora é hora de pacificar os ânimos e trabalhar pelo atendimento dos pleitos de interesse dos moradores do Grande ABC. Existem tantas demandas nas sete cidades que a região não se pode dar ao luxo de cultivar divergências políticas que se acentuaram nos últimos meses, frutos das campanhas cada vez mais polarizadas no País e, por consequência, no Estado.

Lula e Tarcísio, como vencedores consagrados pela vontade popular, têm a obrigação de buscar maneiras de incluir obras e projetos essenciais para as sete cidades nos respectivos orçamentos. Já Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, que tiveram menos votos que os concorrentes, também possuem responsabilidades igualmente importantes, seja no Estado ou na República. A legislação brasileira assegura à oposição o sagrado direito de fiscalizar os atos do Executivo e servir de freio e contrapeso às ações governamentais. Quando as duas forças trabalham em equilíbrio a democracia se fortalece. Não há país que garanta qualidade de vida a seus moradores sem harmonia entre situação e oposição.

Para fazer valer suas aspirações, o Grande ABC terá bancadas fortes na Assembleia e na Câmara. Os oito deputados estaduais e os quatro federais têm a obrigação moral de lutar pelas bandeiras da região. Não é mais possível, para ficar restrito apenas às mais populares, postergar a chegada do Metrô, a estadualização dos hospitais Radamés Nardini (Mauá) e de Clínicas (São Bernardo), a criação do curso de Medicina na UFABC (Universidade Federal do Grande ABC) e a correção da tabela do SUS (Sistema Único de Saúde). Por meio de seus parlamentares, legitimamente eleitos, a voz dos moradores das sete cidades precisa ser ouvida por Lula no Palácio do Planalto e Tarcísio no dos Bandeirantes.