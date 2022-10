Haddad leva a melhor em quatro das sete cidades do Grande ABC

Nilton Valentim

31/10/2022 | 08:47



No Grande ABC, o governador eleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi o vencedor em Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires. O petista Fernando Haddad levou a melhor em São Bernardo, Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra.

Somando as sete cidades, Haddad recebeu 803.658 votos e Tarcísio, 735.676. A maior diferença em favor do petista ocorreu em Diadema, onde ele obteve 60,56% dos votos válidos e o adversário 39,44%. Tarcísio obteve a maior vitória em São Caetano, onde conquistou 59,99% dos votos, enquanto Haddad ficou com 40,01%.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que no primeiro turno apoiou Rodrigo Garcia (PSDB), foi o grande derrotado do domingo. No segundo turno ele vestiu a camisa de Tarcísio, que perdeu em sua cidade. Mesmo assim, pouco depois do resultado consolidado da eleição, ele postou vídeo ao lado do governador eleito, dizendo que "São Paulo está em boas mãos".

O prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB), postou mensagem na qual prega a paz entre os adversários. "Agora é hora de tirar os adesivos do peito e colocar amor no coração. As ondas passam e a gente fica", escreveu. "Ao invés do dedo apontado para cima ou para o lado, o abraço apertado", concluiu a mensagem nas redes sociais.