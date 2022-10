Tarcísio diz que não conversou com Bolsonaro, mas que presidente está 'tranquilo'

30/10/2022 | 22:01



O governador eleito do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que ainda não teve a oportunidade de conversar com o presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado na corrida presidencial por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar disso, ele afirmou que Bolsonaro está "tranquilo" e que trabalhará "normalmente" amanhã.

"Não tive oportunidade de conversar com Bolsonaro, mas conversei com Braga Netto (candidato a vice)", declarou o governador eleito em seu primeiro pronunciamento oficial à imprensa.

O governador eleito, contudo, negou que Bolsonaro deva ocupar cargo em alguma secretaria do Estado de São Paulo. "Ele é presidente, não vai querer ser secretário", disse. Aliado de Bolsonaro, Tarcísio elogiou a gestão do chefe do Executivo dizendo que "fez o melhor" diante da "carga pesada" que recebeu.

"Presidente pode sair com a cabeça erguida", complementando que vê "muita vitória" na gestão de Bolsonaro.