Premiê de Portugal parabeniza Lula e fala em trabalho conjunto com Brasil

30/10/2022 | 20:38



O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, parabenizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória neste domingo, 30.

"Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente @LulaOficial pela sua eleição como Presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de #Portugal e do #Brasil, mas também em torno das grandes causas globais", escreveu Costa em seu perfil no Twitter.

Costa manifestou apoio a Lula nesta semana. Ele é membro do Partido Socialista em Portugal.