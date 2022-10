Lula é eleito presidente do Brasil pela terceira vez

Heitor Mazzoco



30/10/2022 | 19:59



Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito neste domingo (30) para o terceiro mandato como presidente da República ao derrotar Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

Lula vai ocupar a Presidência da República pela terceira vez. O petista venceu as eleições em 2002 e 2006, quando derrotou José Serra e Geraldo Alckmin (ambos do PSDB, à época). Hoje, Alckmin é vice de Lula.

Lula assumirá para presidente aos 77 anos, o mais velho da história a ocupar o principal cargo da República. O terceiro mandato do petista vai de 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2026. O presidente eleito tem a missão de unir e pacificar um País que se dividiu politicamente nos últimos anos.

Lula nasceu em Garanhuns, no interior de Pernambuco, em 1945. No começo da década de 1950, a família do petista se mudou para o Litoral Paulista. Posteriormente, eles mudaram para São Paulo.

A relação com o Grande ABC começa em 1966, quando o petista começou a trabalhar como torneiro mecânico nas Indústrias Vilares, em São Bernardo.

Na década seguinte, Lula foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos – cargo que ocupou duas vezes. No final da década de 1970 e começo dos anos 1980, Lula foi preso. Isso porque, as greves realizadas por trabalhadores do Grande ABC foram consideradas irregulares. Naquele momento, o Brasil vivia a Ditadura Militar (1964-1985).

Em 1980, o Partido dos Trabalhadores (PT) foi fundado. Lula disputou o governo de São Paulo em 1982. O petista terminou na quarta posição com 10,77% dos votos (pouco mais de 1,1 milhão).

Em 1984, Lula participou das Diretas Já, movimento que pedia voto popular para escolha do presidente da República, o que só voltou a acontecer em 1989.

Lula foi eleito deputado federal em 1986 e ficou na segunda posição na disputa presidencial de 1989. O candidato, à época, perdeu no segundo turno para Fernando Collor.

O petista disputou ainda as eleições de 1994, 1998, 2002 e 2006. Nas duas primeiras, perdeu para Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno. O petista venceu as outras duas.

Em 2018, Lula foi preso após condenação na Operação Lava Jato. O petista respondia a lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Condenado por Sergio Moro, ex-juiz que foi eleito senador pelo Paraná na eleição deste ano, Lula pegou 9 anos e 6 meses de prisão.

A condenação foi mantida pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) e pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça). No STF (Supremo Tribunal Federal), no entanto, os ministros consideraram que a Justiça Federal de Curitiba não poderia julgar o caso, derrubou as condenações e enviou os processos para Brasília. Os processos foram arquivados por prescrição.

Sem condenações, Lula voltou ao radar político para disputar a Presidência da República. Esta foi a quinta disputa do petista. Desde a redemocratização, Lula é o primeiro a ser eleito três vezes.