Milan perde para o Torino e fica a seis pontos do líder Napoli

O Milan viu cair uma sequência de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Italiano ao perder para o Torino por 2 a 1 no início da noite deste domingo, no estádio Olímpico Grande Torino, pela 12ª rodada. Com isso, viu o Napoli abrir seis pontos na liderança.

Com a derrota, o Milan caiu para a terceira posição, com 26 pontos, atrás de Napoli (32) e Atalanta (27). O Torino, por outro lado, conquistou a segunda vitória seguida e subiu para o nono lugar, com 17.

O Torino tratou a partida frente ao Milan com uma decisão e fez dois gols em uma diferença de dois minutos para largar com 2 a 0 a favor. Aos 35, Valentino Lazaro colocou a bola na cabeça de Koffi Djidji, que testou firme para mandar no fundo das redes. A bola bateu na trave antes de entrar.

Aos 37, após linda triangulação, Aleksey Miranchuk recebe belo passe e chuta rasteiro para ampliar. Na frente, o Torino recuou e administrou o resultado para levar boa vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Torino voltou mais cauteloso, acabou dando a posse de bola para o Milan e foi castigado. Aos 22 minutos, Junior Messias aproveitou erro grotesco da defesa do Torino para, da entrada da área, acertar um belo chute para fazer 2 a 1.

Os minutos finais da partida foram de ataque contra defesa. O Milan foi com tudo para cima, mas não conseguiu evitar a derrota, muito pelo sistema defensivo do Torino, que cometeu apenas um único erro durante os 90 minutos.

Ainda neste domingo, o Atalanta bateu o Empoli por 2 a 0 e seguiu à perseguição ao Napoli. E o dia foi dos times visitantes. A Fiorentina chegou aos 13 pontos, na 12ª posição, ao bater o Spezia (16º) por 2 a 1. Já o Salernitana (10º) derrotou a Lazio (4º) por 3 a 1.

A Lazio também deixou os líderes dispararem na tabela de classificação, já que vinha de uma boa sequência nos últimos jogos. Por fim, o lanterna Cremonese ficou no 0 a 0 com a Udinese (7º).