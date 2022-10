Com 97,7% apurados, Fábio Mitidieri (PSD) é eleito governador de Sergipe

30/10/2022 | 19:24



O empresário Fábio Cruz Mitidieri (PSD) foi eleito governador do Estado de Sergipe. Com 97,5% das urnas apuradas, ele tem 51,83% dos votos válidos e está matematicamente eleito, derrotando o candidato do PT, o senador Rogério Carvalho, que ficou com 48,17%.

As pesquisas de intenção de voto mostravam empate técnico entre os dois candidatos. No primeiro turno, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrou a candidatura de Valmir de Francisquinho (PL), que aparecia em primeiro nas pesquisas. Como reflexo, Sergipe registrou a maior proporção de votos nulos do Brasil na disputa para o cargo de governador, com 39,8%.

Após ser impedido de continuar na corrida para o cargo de governador, Valmir de Francisquinho apoiou o candidato do PT. Já Fábio declarou publicamente apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.