Tarcísio de Freitas é eleito governador de São Paulo

Heitor Mazzoco



30/10/2022 | 19:23



Após quase 30 anos de comando tucano, São Paulo tem um novo governador que não fazer parte do PSDB. Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi eleito neste domingo (30). Com 93,6% de urnas apuradas, Tarcísio aparece com 55,34% dos votos válidos. Aliado de primeira linha de Jair Bolsonaro, Tarcísio venceu Fernando Haddad (PT), que até o momento aparece com 44,66%.

Tarcísio nasceu em junho de 1975, no Rio de Janeiro. É engenheiro e militar da reserva. No governo federal, o governador eleito foi diretor-geral do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) entre 2014 e 2015.

Em 2019, Tarcísio foi nomeado ministro da Infraestrutura por Bolsonaro, cargo que ocupou até março deste ano, quando deixou a pasta para poder se candidatar ao governo paulista.