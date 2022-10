TSE: no AM, com 50,95% das seções apuradas, Bolsonaro tem 53,58% e Lula, 46,42%

30/10/2022 | 18:06



Com 50,95% das seções eleitorais totalizadas no Amazonas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 53,58% dos votos válidos do Estado, contra 46,42% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No primeiro turno, o petista liderou a disputa no Amazonas, com 49,58% dos votos válidos. Bolsonaro teve 42,80%.