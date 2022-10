Ano novo terá revolução no setor de picapes

Nilton Valentim



30/10/2022 | 16:37



O mercado de picapes vai ficar ainda mais competitivo no início do próximo ano. Enquanto a GM prepara o lançamento da Nova Montana, a Ford contra-ataca com a versão híbrida da Maverick, que deverá abrir o leque de veículos eletrificados que a montadora norte-americana promete trazer para o Brasil em 2023. Junto com a Maverick vão desembarcar o Mustang Mach-E e da E-Transit.

“A Maverick já é sucesso no Brasil, onde inaugurou um novo segmento com uma proposta que combina a versatilidade e robustez das picapes com a dirigibilidade de sedãs premium e conforto dos SUVs. A nova versão Hybrid combina as qualidades já conhecidas da picape com menos emissões e consumo de combustível, características que fizeram do modelo um grande sucesso no mercado norte-americano e que, agora, estará disponível também no Brasil”, diz Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul.

A Maverick Hybrid conta com freio regenerativo, que contribui para a eficiência energética das baterias, principalmente no anda e para em rodagem urbana. Além disso, os veículos híbridos, assim como os elétricos, têm desconto de IPVA em alguns Estados e, na cidade de São Paulo, também estão livres do rodízio.

Vendida no Brasil desde fevereiro deste ano apenas na versão Lariat FX4, topo de linha, desenvolvida especialmente para o mercado brasileiro, por R$ 239.990, a Maverick tem capacidade de carga de 617 kg e a caçamba com 943 litros.

O motor turbo EcoBoost 2.0 de 253 cv, que acelera de 0 a 100 km/h na casa de 7 segundos, com transmissão automática de oito velocidades rende bem tanto na cidade quanto na estrada. A tração integral AWD, as rodas de 17” com pneus todo-terreno 225/65 R17 Scorpion da Pirelli e os cinco modos de direção garantem ótimo desempenho também nas trilhas.

No quesito segurança, a Maverick tem sete airbags, assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestres e ciclistas, controle de estabilidade e tração e câmera de ré.

TESTE

O modelo que passou pela garagem do Diário foi testada durante uma semana, com direito a uma pequena viagem de cerca de 200 km ao Interior de São Paulo. Chamou atenção a agilidade na estrada, o silêncio interno e também o acabamento da cabine.

O modelo trouxe extensor de caçamba, muito útil para quem precisa carregar uma motocicleta ou bike para fazer trilha.