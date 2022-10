Após votar, Orlando Morando publica apoio e incentiva votação nas redes sociais

Da Redação



30/10/2022 | 16:06



O prefeito de São Bernardo Orlando Morando (PSDB) votou na Escola Estadual Mathias Otávio Nobre Roxo, no Batistini, na manhã deste domingo (30), ao lado do filho Orlandinho.



Ele publicou nas redes socias: "Com a certeza de que São Paulo e o Brasil não vão cair nas mãos do PT, da corrupção e do desrespeito aos cofres públicos. Tenho dito que meu compromisso nesta segunda etapa é apoiar os candidatos que se comprometeram a ajudar São Bernardo a seguir avançando, e transformando. Nossa cidade já expulsou o PT, agora é vez do nosso Estado e do nosso País. Por isso, não deixe de votar neste domingo. Não há filas e para garantir o direito ao voto a todos os cidadãos, garantimos o transporte público gratuito até às 18h. Até a vitória, com a eleição de Tarcísio de Freitas governador 10 e a reeleição do presidente Jair Bolsonaro 22", escreveu.



Em outro post, o prefeito comentou sobre a alegria de ter encontrado o ex-prefeito Tito Costa. "No dia em que exercemos o nosso maior direito democrático, encontrei o ex-prefeito Tito Costa, que governou São Bernardo entre os anos de 1977 a 1983. Um dos grandes prefeitos da nossa cidade. É sempre um prazer encontrá-lo e ouvir seus bons conselhos e sua experiência."