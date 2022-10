Jennifer Lopez publica foto de lingerie e recebe chuva de elogios

30/10/2022 | 16:11



Arrasou! Jennifer Lopez deixou os seguidores babando ao publicar uma foto em seu feed do Instagram. No clique, a atriz está usando uma lingerie branca junto com um robe de seda. Na legenda, ela apenas usou uma hashtag que dizia: Essa sou eu.

Chuva de elogios

Ao fazer a publicação, JLo recebeu diversos comentários dos fãs e seguidores. A maior parte deles fez algumas brincadeiras sobre quererem ser Ben Affleck, o marido da artista.

Pesquisando loucamente como me tornar o Ben Affleck, disse um internauta.

O Ben é tão sortudo, cara!, comentou outro.

Arrasando como sempre, escreveu um terceiro.