Paola Carosella publica foto com novo namorado; veja!

30/10/2022 | 16:11



O amor está no ar! No último sábado, dia 29, Paola Carosella publicou uma foto com seu novo namorado. A chef de cozinha compartilhou a foto com Manuel de Sá através de seus Stories e fez uma pequena declaração.

Com meu amor. Juntos, do lado certo.

O fotógrafo e designer de interiores também postou uma foto com a amada. Ele escreveu:

Com ela na [Avenida] Paulista.

Vale lembrar que a atriz, que está completando 50 anos de idade neste domigo, dia 30, já foi casada com Justin Lowe. Após lutar muito pelo relacionamento, a chef decidiu se separar.