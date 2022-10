TRE-RJ aciona PM e Procuradoria de São Gonçalo após queixa sobre falta de ônibus

30/10/2022 | 15:14



O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmou que recebeu informações sobre eleitores com dificuldades para utilizar o transporte público neste domingo, 30, no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O tribunal chegou a acionar a Polícia Militar e a Procuradoria do município, que responderam não haver registros do problema.

O TRE-RJ disse ter procurado a Procuradoria do Município de São Gonçalo, subordinada à Prefeitura do município, que negou ter recebido questionamentos do tipo. O tribunal também acionou a inteligência da Polícia Militar, que informou ter destacado agentes "para verificar ocorrências deste tipo no local e não identificou qualquer irregularidade".

"O consórcio que opera o serviço de transporte de ônibus rodoviários em São Gonçalo informou que o serviço está normal", acrescentou o TRE-RJ, em nota.

Após relatos de moradores nas redes sociais sobre a escassez de ônibus circulando neste domingo em São Gonçalo, o juiz auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Rudi Baldi, chegou a dizer que a questão não dizia respeito num primeiro momento à Justiça Eleitoral.

Em resposta à reportagem, o Tribunal informou que "monitora a situação do município".

50 minutos no ponto de ônibus

Segundo relatos postados em redes sociais, moradores do Complexo do Salgueiro estariam enfrentando dificuldades com o transporte público neste segundo turno das eleições. Internautas reclamaram neste domingo em uma postagem feita pelo perfil da Prefeitura de São Gonçalo em uma rede social. "Tem poucos ônibus circulando, fiquei quase 50 minutos esperando no ponto e veio super lotado!!!", dizia um dos comentários.

Em coletiva de imprensa, Baldi disse que os eleitores não encontram dificuldade nas zonas eleitorais do Estado, ao contrário do que ocorreu no primeiro turno, quando houve longas filas para acessar as urnas.

"As informações que estamos recebendo é que o fluxo dos eleitores no estado do Rio está bem diferente do que verificamos no primeiro turno, como, aliás, já era a expectativa da Justiça Eleitoral para esse segundo turno. O principal motivo é uma votação muito mais curta", explicou.

O Estado do Rio tem 12,8 milhões de habitantes aptos a votar neste domingo. O juiz auxiliar estima que a apuração dos votos seja mais veloz, permitindo que o resultado das urnas seja conhecido até 20h30.