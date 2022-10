Tadeu Schmidt celebra primeira participação em novela

30/10/2022 | 15:11



O BBB ficou pequeno para Tadeu Schmidt! O apresentador vai fazer uma participação especial na novela Cara e Coragem e já está se preparando para o novo desafio.

E parece que ele está fazendo sucesso no set de filmagem, viu? Paolla Oliveira, que dá vida a personagem Pat, postou uma foto para lá de fofa ao lado do apresentador e ainda escreveu uma legenda bem-humorada para o momento:

Se você soubesse quem você é... Leu cantando?! Enquanto a casa mais vigiada do Brasil não abre as portas, Tadeu Schmidt se joga com a gente em Cara e Coragem. Ansiosos pra dar uma espiadinha nessa participação?!

Tadeu respondeu a postagem empolgadíssimo e, inclusive, disse que está realizando um sonho:

Querida! Obrigado pela recepção carinhosa! Caramba! Vou aparecer na novela! Realizei um sonho!