Petra Mattar anuncia gravidez do primeiro filho: O melhor acontecimento da minha existência

30/10/2022 | 15:11



A família vai aumentar! Petra Mattar anunciou no último sábado, dia 29, que está grávida de seu primeiro filho! A herdeira de Mauricio Mattar e Fabiana Sá fez uma postagem emocionante para falar sobre a novidade.

Na publicação, ela postou um vídeo com o ultrassom do bebê e arrancou lágrimas dos seguidores com sua declaração:

O melhor acontecimento da minha existência é você! você, que de algum lugar sempre me olhou e sabia que estaríamos juntos, predestinados. Você vem do fundo do meu coração, do mais profundo canto em meu interior. você é tudo de mais lindo que existe em mim e o melhor que posso ser. Eu ia esperar para contar essa novidade em alguns meses, mas a barriga já não tá dando pra esconder e mamãe é ansiosa, quer poder ser livre pra te postar quantas vezes quiser! Obrigada meu Deus, por me permitir ser Mãe nessa vida, porque foi isso que eu nasci pra ser! E que Ele me permita ser uma Mãe tão incrível quanto a minha. Vem amor da minha vida! O mundo te espera ansioso, você já é um serzinho muito amado!

Petra ainda postou em seus Stories uma situação para lá de fofa com o pai, Mauricio Mattar, o vovô coruja reclamou que ele queria ter postado a noticia primeiro . Fofo né?