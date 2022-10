Tráfego na Rodovia dos Imigrantes está lento

Da Redação



30/10/2022 | 14:49



O tráfego na Rodovia dos Imigrantes, sentido capital, está lento, neste domingo (30). A lentidão ocorre do km 54 ao km 52, por alto fluxo de veículos, segundo a Ecovias.

Pelo mesmo motivo, a pista marginal da via Anchieta, sentido litoral, do km 26 ao km 29, segue com o trânsito mais devagar. Nas outras rodovias e trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) o movimento está tranquilo.



A concessionária informa que em preparação para a implantação da Operação Subida, está bloqueada alça da via Anchieta no km 39 sul com acesso a Interligação Planalto, sentido rodovia dos Imigrantes e alça de retorno da rodovia dos Imigrantes no km 40,2, sentido litoral. O tempo está bom e a visibilidade é boa.



O SAI está em Operação Normal (5X5). A descida é feita pela pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias. O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá).