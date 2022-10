Bolsonaristas parabenizam PRF por operações

30/10/2022 | 14:33



Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) parabenizaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste domingo, 30, e disseram que as blitze realizadas hoje são para evitar "compra de votos". O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou que o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, explique as operações em estradas que têm sido denunciadas por eleitores nas redes sociais.

"ESQUERDA CHORANDO! Estão querendo legalizar a compra de votos no Brasil! A prática comum de transporte de eleitores com interesses eleitorais está sendo fiscalizada no Brasil! Parabéns PRF. Não vamos aceitar mais isso no Brasil!", escreveu no Twitter o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG). "A PRF está parando ônibus fretados. Compra de votos é crime eleitoral. Parabéns, PRF. Tão sentindo o cheiro? De narrativa da esquerda, caso o bolsonaro ganhe", postou o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG), o mais votado do País nestas eleições.

Ao determinar que o diretor-geral da PFR preste explicações, Moraes citou uma publicação que acusa a corporação de fazer uma blitz em Cuité (PA) que estaria impedindo os eleitores de votar. Ontem, o presidente do TSE proibiu a PRF de realizar qualquer operação contra ônibus e veículos de transporte público. No Instagram, o diretor-geral da entidade defendeu voto no presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa o segundo turno hoje contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).