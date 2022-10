Prefeito Paulo Serra e Ana Carolina votam em Santo André

Da Redação



30/10/2022 | 14:23



O prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) e a primeira-dama Ana Carolina Serra (Cidadania), deputada estadual eleita, votaram por volta das 13h50 deste domingo (30), no colégio Educandário Santo Antônio, na Vila Alpina, em Santo André.



Assim como no primeiro turno, eles estavam com a filha Maria Carolina. "Hoje é o dia que escolheremos o futuro de São Paulo e do Brasil! Que esta eleição seja pacífica e que a democracia prevaleça. Exerça seu direito e vote! Boa votação a toda a nossa gente", disse Paulo Serra após votar.