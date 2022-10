Haddad vota em Moema e demonstra confiança na vitória

Da Redação



30/10/2022 | 13:22



O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), votou na manhã deste domingo (30) no Colégio Catamarã, em Moema, São Paulo. Antes, ele acompanhou a votação do candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Bernardo. Assim como seu concorrente, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Haddad disse estar confiante na vitória.



"Diferença de votos caiu pela metade, temos tudo para ganhar a eleição, tanto em São Paulo quanto no Brasil." Inicialmente, Haddad estava em segundo lugar nas pesquisas de intenções de voto, mas nos últimos resultados ele estava tecnicamente empatado com Tarcísio de Freitas.

No primeiro turno, em 2 de outubro, Tarcísio somou 9.881.995 (42,32%) de votos e Haddad, 8.337.139 (35,70%).